La mamá de Lali Espósito reveló cómo fue su lucha contra el cáncer

“Lo que me salvó fue hacerme los estudios. A pesar de la pandemia, cuando muchos me decían: '¿Vas a ir al sanatorio con todo lo que está pasando?', decidí ir. No tenía ningún dolor ni había notado nada al palparme. Pero me hice los estudios y me encontré con el diagnóstico de cáncer de mama”, confesó Majo Riera, la madre de Lali Espósito.