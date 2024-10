Susana Giménez fue tajante con el novio de Lali Espósito y sus diferencias políticas

La reciente visita de Lali Espósito al living de Susana Giménez se convirtió en uno de los momentos más comentados de la temporada televisiva. La cantante, que deslumbró con un look osado de encaje y transparencias, no solo presentó su último tema, "Fanático", sino que también protagonizó una conversación íntima sobre política, relaciones personales y su visión del futuro. Este encuentro fue particularmente interesante, no solo por el carisma de ambas figuras, sino por los temas que abordaron, incluyendo las diferencias políticas, un tópico cada vez más presente en las charlas públicas y privadas.

“Yo quiero decir que a pesar de los pensamientos de Pedro y Marcela, no hay ninguna grieta entre nosotras. Nunca jamás. Hemos viajado por el mundo con Marcela”, explicó Susana, dejando en claro que la política no interfiere en sus relaciones.

Este tema de las diferencias políticas fue abordado de manera similar por Lali, quien confesó disfrutar de las discusiones políticas con personas que no comparten su visión. "Yo tengo amigos con los que no coincido, a mí me parece bien. Yo disfruto de discutir de política con amigos y no es querer que piensen como yo", afirmó la cantante. Lali destacó la importancia de mantener el respeto y la apertura en estos diálogos, sin la necesidad de imponer ideas ni de invalidar las de los demás. "Discutir de política no es querer que piensen como yo. Ni obligarte a hacerte sentir que lo tuyo está mal y lo mío está bien", reflexionó, una postura que resonó con Susana.

Lali 2.jpg Lali Espósito y Pedro Rosemblat

Lali Espósito habló sobre la importancia de la política de su vida

El tema de la política cobró aún más relevancia debido al reciente lanzamiento de "Fanático", el último sencillo de Lali, que muchos han interpretado como un guiño hacia el presidente Javier Milei, con quien la artista ha tenido algunas diferencias públicas. Sin embargo, Lali evitó profundizar en la polémica, prefiriendo hablar de su enfoque más amplio sobre el impacto de la política en su vida y en el futuro.

"A medida que van pasando los años, me importa cada vez más. Tengo sobrinos, amigos que están por ser padres, y me interesa mucho el futuro", expresó la cantante. En ese sentido, destacó que es una época difícil para hablar de política, ya que muchas veces se malinterpreta lo que uno dice. "Creen que porque decís esto, pensás aquello. Pero yo pienso que hay que hablar igual", sentenció, reafirmando su postura sobre la importancia del diálogo, incluso en momentos tensos.