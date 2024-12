El durísimo cara a cara de Sandra y Chiara en Gran Hermano: "Qué te haces, ridícula"

Todo comenzó cuando Sandra Priore utilizó unos dichos de Chiara Mancuso para bromear. Sin embargo, esto no le gustó para nada a la otra, por lo que estalló de bronca. Pese a esto, del otro lado se defendieron: “Si vos estás jodiendo, yo tomó tus palabras para joder también”. Más allá de su postura, la ofendida le marcó que no tenía por qué hacerlo: “No queda lindo hablar de eso”.

Lejos de pedir disculpas para que las aguas se calmen, Priore continuó justificándose: “Si la gente lo repite no te podes enojar, porque sale de tu boca. Me hablas como si lo estuviera diciendo en serio, pero yo lo dije de la misma manera que vos”. Por lo que del otro lado le marcaron: “Sea joda o no, pero yo voy a seguir jodiendo con mi familia, pero además de eso no me subestimes a mí. La gente va a ver como soy yo realmente y no por quién es mi papá”.

"AGARRÁ Y HACE ALGO POR TUS MEDIOS, NO ME METAS A MI Y NO ME ROMPAS LAS PELOTAS": Sandra y Chiara siguen a los gritos en la cocina



Por último, Andrea y Nano se metieron en la discusión y terminaron cortando la transmisión#GranHermano

De esta manera, Sandra siguió enojándose, ya que le molestó que su compañera le pusiera los puntos: “Vos viniste a levantar el dedo y acusarme. Así que no me parece”. Sin embargo, Chiara se mostró firme en su postura: “Solo quería aclarar las cosas”. Y la otra cerró picante: “Tenes que pensar cuando venís a hablar conmigo”.

Por último, en otro recorte, se puede ver que Sandra quedó bastante ofendida con su compañera, por lo que le comentó a Lourdes lo que más le molestó de esta situación: "Me dice 'tu juego sucio' ¿y vos qué jugas? ¡pará santa madre del olimpo! qué te venis a hacer [...] vino a increparme porque yo repetí algo que ella dijo delante de toda la casa, ridícula".

Santiago del Moro anunció una durísima sanción para los jugadores de Gran Hermano

En las últimas horas, los jugadores de Gran Hermano recibieron gritos desde el exterior. Lejos de hacerle caso al dueño de la casa en su pedido de ignorarlos y no hablar del tema, toda la casa habló sobre éstos. Es por eso que Santiago del Moro confirmó que habrá sanción.

Sandra-Chiara-Gran Hermano-1.jpg

Es que en sus redes le consultaron: “¿Sanción por los gritos?”. A lo que él asintió un tanto disgustado por el error de los jugadores: “Seguramente”. De esta manera, en las redes se comenzó a evaluar la posibilidad de que sean 3 y no 2 los eliminados en la gala del domingo.