La fuerte crítica que le hizo Lourdes a Chiara en Gran Hermano

Los días en la casa de Gran Hermano y los grupos se arman y desarman de acuerdo a las placas, malos entendidos, prejuicios y demás. Sin embargo lo que es difícil de afrontar es el "alejamiento" cuándo ya no quieren verse con alguien.

Es el caso de Lourdes, Martina y Keila; el grupo de las más jóvenes de Gran Hermano que comparten la idea de alejarse de Chiara pese a que ella todavía no registra el rechazo. "Ella no para de abrazarme y me siento una falsa de mier...", comentó Martina durante la mañana del jueves.