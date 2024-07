El fuerte cambio de look de Wanda Nara que nadie se esperaba

La modelo y conductora sorprendió a todos al compartir en sus redes sociales su nuevo e inesperado look.

Wanda Nara , siempre en el ojo de las tendencias, ha vuelto a sorprender a sus seguidores con un cambio de look radical. Desde que inició su carrera en los medios, Wanda es conocida por su icónica cabellera rubia, aunque hace más de un año decidió retornar a su color natural, el castaño, para cumplir con diversos proyectos laborales.

Ahora, Wanda ha llevado su transformación un paso más allá. En un reciente video publicado en Instagram por su estilista, Kennys Palacios, se la puede ver posando con un drástico cambio de look que dejó a todos boquiabiertos.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Kennys Palacios (@kennyspalacios)

Cómo es el cambio de look de Wanda Nara

El posteo de Palacios, con la simple descripción "Cambio de look", rápidamente generó una ola de reacciones entre los seguidores de Wanda. Aunque algunos especularon que podría tratarse de una peluca y que Wanda continuaría con su pelo oscuro, la nueva apariencia recibió una lluvia de elogios. Comentarios como “Me encanta”, “Divina, necesito saber cuál es ese color”, “Resalta mucho el color de sus ojos” y “Todo le queda bien” inundaron las redes sociales, mostrando la aprobación del público.

Wanda, siempre buscando estar a la par de las tendencias, compartió también en su propio perfil de Instagram una serie de imágenes con su nuevo look. En una de sus publicaciones, escribió: "Quisiera ser sin sentimientos", acompañando el texto con fotos que resaltaban su cabello rojizo, conocido como tono Cherry, una tendencia que ha ganado popularidad entre las jóvenes.

Wanda Nara 2.jpg El nuevo look de Wanda Nara

Cómo le fue al posteo de Wanda Nara con su nuevo look

El posteo no solo alcanzó más de 277 mil 'me gusta', sino que también recibió comentarios de figuras destacadas como su estilista Kennys Palacios, quien respondió: "¡Ya lo sos amor!", y su esposo, Mauro Icardi, quien añadió un picante comentario: “Quisiera ser esa Kitty…”, haciendo referencia al conocido personaje de Hello Kitty que tanto fascina a Wanda Nara.

Este cambio de look no solo es un reflejo de la audacia de Wanda para reinventarse, sino también de su capacidad para influir en tendencias de moda. Su nuevo color de cabello ha sido ampliamente elogiado por su capacidad para resaltar sus rasgos y aportar un aire fresco a su imagen. "Hermosísima", "Yo quisiera ser Wanda, de verdad", "Qué hermoso te queda el colorado" y "No podés más, diosa de la tierra" fueron algunos de los comentarios de sus seguidores, quienes celebraron su audacia y estilo.