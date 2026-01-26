El obsequio de Maxi López y Wanda Nara a su hijo Valentino que eligieron no regalarle

La mediática Wanda Nara y el exfutbolista Maxi López parecen haber dejado las diferencias atrás luego de años de enfrentamientos tras una separación escandalosa que incluyó a Mauro Icardi como el tercero en discordia -ahora pareja de la China Suárez-. Uno de los principales motivos por el cual han sanado los enojos son los hijos que nacieron fruto de la relación que mantuvieron durante años.

En los últimos meses se mostraron hasta compinches durante la participación de ambos en MasterChef Celebrity. Otra de las muestras que dejaron en claro una buena relación fue el encuentro que realizaron por los festejos del cumpleaños número 17 de su hijo Valentino López, quien es jugador en las inferiores de River.

En diálogo con el programa Sería increíble, del streaming Olga , dio detalles sobre el regalo que le hizo: “Fue muy lindo. Festejamos todos unidos y le regalé mosca … Es que los pibes se compran juguetes, ropa, él sale con la novia ”, contó y luego sumó: “Ayer estaba feliz porque tenía un poco de dinero ahorrado y yo dije: ‘Ahora llega el regalo de cumpleaños y vamos a meterle un poco más’. Además, se maneja solo, un día va a comer, otro le quiere regalar algo a la novia”.

Maxi López hijo regalo

En su relato contó las disusiones que se generaron en torno al regalo: “Estábamos charlando un regalo que me pareció prematuro, entonces le dije de regalarle plata…”. Luego de ocntar este detalle, fue consultado por los miembros del programa si se trataba de un auto: “A los 18 años, esa fue mi respuesta. Y yo le dije a él: ‘Yo quisiera que el día de mañana te lo compres con tu propio esfuerzo’”.

Maxi López se hartó: el pedido que les hizo a Wanda Nara y Mauro Icardi hace días

En medio de la nueva pelea mediática entre Wanda Nara y Mauro Icardi, Maxi López decidió hablar y dejó un mensaje claro sobre la importancia de la paz en la familia. El exfutbolista, fue abordado por un móvil de Intrusos este jueves y evitó entrar en polémicas, pero no esquivó el tema: “Ojalá se puedan calmar en algún momento y puedan resolver, eso es lo que puedo opinar yo”.

Cuando le preguntaron por la nueva polémica que estalló tras los dichos de la conductora de Masterchef sobre el supuesto contacto que habría tenido con el futbolista del Galatasaray, Maxi, fue contundente: “Supongo que algún día se arreglarán las cosas, está bueno, tienen hijos juntos, entonces ojalá se puedan calmar en algún momento y puedan resolver”.

Luego aclaró que prefiere no meterse en los detalles: “Voy a hacer un no comment, porque son cosas de ellos personalmente y no me gustaría opinar”. Sin embargo, dejó en claro su postura sobre la importancia de la armonía familiar: “Yo lo digo personalmente, porque nosotros después de mucho tiempo pudimos resolverlo y hoy estamos viviendo un momento que está bueno”.

En diálogo con el programa de América, Maxi López fue directo al hablar del impacto que estos conflictos tienen en los hijos: “Yo recomiendo la tranquilidad, porque después los chicos son los que peor la pasan, son los primeros damnificados, entonces ojalá lo puedan solucionar”. Además, el exfutoblista destacó el gesto de Wanda Nara con Mauro Icardi: “Por ahí quiere arreglar las cosas, no lo sé, no lo hablé, pero me parece que al final está bueno por las nenas”.