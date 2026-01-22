Wanda Nara filtró explosivos chats con Mauro Icardi para desmentirlo

La empresaria expuso conversaciones privadas, llamadas perdidas y un extenso descargo para desmentir al futbolista que la cruzó en redes sociales.

La relación entre Wanda Nara y Mauro Icardi no tiene respiro y suma un nuevo y explosivo capítulo. El futbolista se encargó de desmentirla en un fuerte comunicado que compartió en las redes sociales y ella decidió responder sin filtro.

Todo comenzó cuando un usuario le consultó a la empresaria cómo era el vínculo con sus exparejas. La respuesta refiriéndose a que “siempre serán familia” fue el detonante de un extenso y molesto comunicado del futbolista hoy en pareja con Eugenia “China” Suárez.

El delantero fue tajante al asegurar que nunca retomará ningún tipo de diálogo ni vínculo con Wanda Nara y, entre sus frases más polémicas deslizó: “Ella jamás será familia”.

Sin embargo, la conductora de MásterChef Celebrity desmintió al futbolista y compartió capturas de conversaciones de WhatsApp en las que se observan llamadas grupales, llamadas perdidas y mensaje vinculados a la organización familiar.

Wanda Nara filtró chats con Mauro Icardi

En otra captura que hizo la rubia se ve un durísimo texto que eligió tacharlo. En ese diálogo con Icardi se habló de manipulación, despidió, mentiras sostenidas en el tiempo y decisiones que afectaron emocionalmente a sus hijas.

La exposición de varios chats deja en evidencia que el diálogo entre ellos existe pese a que Mauro se encargó de desmentirla contundentemente en sus redes sociales.

¿Cómo seguirá este culebrón?