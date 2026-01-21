"Nunca serás familia": la letal respuesta de Mauro Icardi tras el descargo de Wanda Nara

El futbolista del Galatasaray rompió el silencio con una storie en Instagram donde acusó a la conductora de manipular la realidad.

La relación entre Wanda Nara y Mauro Icardi sumó un nuevo y escandaloso capítulo este miércoles. Luego de un breve intento de acercamiento que la propia conductora de televisión alimentó en sus redes sociales, la situación derivó en un enfrentamiento público que escaló.

La polémica estalló cuando Wanda decidió borrar una historia de Instagram donde criticaba al padre de sus hijas porque no había saludado ni enviado un regalo por el cumpleaños.

"Ya está, soltá", fue la frase con la que Wanda justificó la eliminación de su descargo anterior. En un breve contacto con la prensa y a través de sus plataformas digitales, la empresaria explicó que su intención era evitar más conflictos.

posteo wanda nara

Según su versión, el posteo original se debió a un momento de enojo, pero luego consideró que no era necesario continuar con la exposición mediática del problema.

La dura respuesta de Mauro Icardi

Sin embargo, la postura de Wanda no fue bien recibida por el futbolista del Galatasaray. Icardi utilizó sus redes sociales para lanzar un contraataque contundente, desmintiendo cualquier tipo de reconciliación o vínculo afectivo remanente.

El delantero fue categórico al afirmar que la relación está terminada y que no existe posibilidad de unión familiar en el futuro cercano.

Embed - WANDA NARA ÍNTIMA CON "INTRUSOS": "A Mauro le dije que confío en él"

"Nunca jamás serás familia", escribió Icardi en una publicación que rápidamente se volvió viral. El deportista acusó a su ex pareja de intentar manipular la narrativa mediática y de utilizar situaciones privadas para mantenerse en el centro de la escena.

Consideró que "nunca retomaría ningún tipo de diálogo ni vínculo con una persona que me denunció falsamente", a lo que agregó que "envenena la psiquis de dos niñas en contra de su padre y su familia".

Con este mensaje, Mauro buscó marcar una distancia definitiva, rompiendo con la idea de cordialidad que Wanda había intentado instalar horas antes. "Esta persona en mi vida es solo la madre de mis hijas", sostuvo Icardi.

posteo mauro icardi

El conflicto escaló cuando el futbolista dio a entender que los acercamientos que menciona la conductora no son tales. Icardi subrayó que su prioridad actual es su carrera y el bienestar de sus hijas, pero lejos de la figura de la empresaria.