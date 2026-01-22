Wanda Nara fulminó a la China Suárez tras el posteo de Mauro Icardi

La pelea mediática entre la empresaria y el futbolista no tiene fin. Denuncias cruzadas, acusaciones y fuertes descargos en redes sociales.

Todos contra todos: Wanda disparó contra la China y Mauro salió al cruce

La pelea mediática entre Wanda Nara y Mauro Icardi suma un nuevo capítulo. Todo parecía en paz cuando la empresaria confirmó que mantenía diálogo con su expareja y padre de Isabella y Francesca.

Sin embargo, el futbolista desmintió el vínculo y aseguró que nunca podría ser familia con ella y todo terminó en una ola de acusaciones y fuertes descargos en redes sociales.

En medio de un fuerte cruce virtual, quien cayó en la volteada fue nada más y nada menos que Eugenia “La China” Suárez. Todo surgió cuando el deportista negó los chats a Wanda y aprovechó para aclarar los famosos “olores” de su pareja.

“Cabe recordar que en nuestro primer encuentro olía exquisita a perfume y hoy que la conozco perfectamente es más obsesiva que yo con los olores”, escribió Icardi sobre las versiones instaladas, según él, por la conductora en 2021 cuando se dio el encuentro en Europa en el que dijo que olía a marihuana.

El comunicado de Mauro Icardi

Minutos después de ese posteo, Wanda redobló la apuesta y fulminó a la China. “En cuanto a los olores de tu novia, contados por vos mismo, te digo que no te gastes: los conoce media Argentina”, escribió en un extenso posteo en su perfil de Instagram.

El posteo de Wanda Nara contra la China

Pese a que el conflicto lejos está de terminar, la rubia aprovechó para marcar una diferencia respecto a la postura de Mauro y aseguró que seguirá “priorizando a sus hijas” y dejó en claro que “por las nenas siempre seremos familia”.