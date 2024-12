El polémico mensaje de una de las hijas de Wanda Nara

Embed - Imágen política Yuyito + MF Moda + Cumple de Wanda Nara #LAM | Programa completo (09/12/24)

"Estaba cambiando a mis cinco hijos. No planificamos nada para la fiesta. Hace rato que estoy muy bien con mi papá. La verdad es que la familia es siempre la familia. No sé cuántos invitados hay, mis amigos y Elián lo armaron. No armé nada de la fiesta. Me llamaron acá del barrio y no sabía qué cosas pasaban", declaró Wanda.

En un momento de la nota, se escucha a una de las hijas de la mediática gritar desde la parte trasera de la camioneta: "Dejen de hablar mal de mi mamá". Luego, Ángel de Brito, fiel a su estilo, opinó sobre el hecho: "No nos vamos a pelear con las niñas. Tengamos un límite. ¿Las nenas por qué no están estudiando en vez de mirar LAM?".

Ángel de Brito explotó al ver una foto de Wanda Nara de "noche"

El periodista Ángel de Brito es una persona más picantes del medio y no teme decir lo que piensa en ningún momento. En esta ocasión, el conductor de LAM apuntó contra uno de los pesos pesados del mundo del espectáculo, Wanda Nara. A través de sus redes sociales, crítico severamente a la modelo y conductora.

Como es de público conocimiento, la conductora de Bake Off Famosos se encuentra en un pleito legal contra su ex marido, el futbolista Mauro Icardi. Para colmo, lo denunció por amenazas y violencia de género, por lo que la situación entre ellos es bastante tensa desde hace algunas semanas.

Por ese motivo, tanto la rubia como el futbolista del Galatasaray se tienen que presentar a diferentes audiencias para declarar. Este lunes 9 de diciembre era el turno de ella, pero llegó trasnochada luego de una alocada salida que tuvo con su novio, L-Gante y su hermana, Zaira Nara.

Fue este accionar que molestó mucho al presentador de LAM. En realidad su enojo no es porque le hiciera algún daño a él, sino porque desenmascara la doble vara que tiene la gente en estos casos, siendo la misma Wanda que anteriormente criticó a su ex por este tema.

Hace unas semanas, cuando le tocó a Icardi ir a una audiencia judicial, fue atacado en las redes sociales por haber salido la noche anterior. Sin embargo, Wanda siguió los mismos pasos y se fue a un boliche de la costanera junto a L-Gante, Zaira y Facundo Pieres. Ante lo sucedido, Ángel de Brito se expresó en su cuenta de Twitter y apuntó contra la mediática: "'Que mal que Mauro haya ido a Tequila antes de la audiencia', criticaban la semana pasada los team Wanda. Anoche Wanda en Tequila y hoy tenía audiencia".