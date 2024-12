El ataque de bronca de Ángel de Brito con Dalila por un comentario vergonzoso

En su visita a Un poco de ruido, la cantante se enojó con aquellos que no comparten los valores del género: "Es un rubro de música que está muy encasillado y que siempre, siempre, y me rompe tanto las pelotas escuchar eso, porque viste, hablan todo como qué sé yo..."

Por esa razón, inmediatamente después de que se viralizara el clip, los internautas mostraron su malestar y estallaron en contra de la interprete asegurando que "se fue al pasto". Incluso, Ángel de Brito se metió en el escándalo y repudió estos dichos pese a que su relación con su colega no es la mejor: "De cuarta Dalila. Cuiden a esta mujer pobrecita".

El presente lleno de controversias de Dalila

En los últimos meses, la famosa cantante de cumbia, Dalila, ha sido la protagonista de varios videos que se hicieron virales donde se la podía ver bajos los efectos del alcohol y/o estupefacientes.

Tras caerse en pleno escenario durante un show en el Teatro Colonial, en Avellaneda, en TikTok, el usuario @rolandocascardo difundió un video donde se la escucha a Dalila decir: "Che, ¿ya me pegó el champagne? Nos van a sacar así en las revistas tipo 'tiene problemas de alcoholismo la tipa'. Mientras no se metan con mi hijo, está todo bien".

La intérprete comenzó a cantar sentada en el piso del escenario y en todo momento era asistida por las gente de seguridad, ya que no podía mantenerse en pie. A su vez, el periodista Fede Flowers compartió en sus redes sociales un recorte donde quedó registrado que Dalila se cayó para atrás cuando se agachó y nuevamente fue asistida por su staff.

Cabe recordar que en abril de 2022 ocurrió una situación similar y, tras el revuelo, la artista hizo un descargo en su cuenta de Instagram. "Reconozco que parecía cualquier cosa, pero yo hago de todo en el escenario, pero al parecer hay personas que no les gusta y esta perfecto", manifestó por aquel entonces.

Además se mostró molesta porque se rumoreó que su hijo también estaba ebrio: "Pero que metan cualquiera de mis hijos, eso no. Eso es de mala persona y estoy hablando claro y bien, a mi publico siempre intento darles lo mejor y siempre creo que me brindé a todos como persona. Sinceramente me dolió escuchar que hablan mal de mi familia". Luego, Dalila reconoció que tomó alcohol pero una vez concluido el show: "Que me gusta tomar champaña, sí. Eso que importa, no creo que la persona que dijo todo esto haya estado tomando a esa hora agua, yo terminé de trabajar".