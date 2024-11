¿Se va? La bronca de Ángel de Brito con los trabajadores de América

Ángel de Brito se enojó feo con su equipo de trabajo y no dudó un segundo de hacerlo público mientras se desarrollaba con normalidad el programa LAM. La tensión escaló cuando el conductor pidió un testimonio y la producción le comunicó que no lo tenían disponible para mostrarlo en vivo, lo que generó expresiones de fastidio en el conductor. Sumado a esto, los gestos expresan un cumulo de enojos.

Ángel-Enojo.mp4

La bronca de Cinthia Fernández contra LAM: "Puro daño"

Ángel de Brito salió de vacaciones y LAM comenzó a descontrolarse. Es que a los pocos días de su ausencia se armó una interna entre las angelitas. Se debe a que Yanina Latorre fulminó a Cinthia Fernández por su ausencia y ella no se quedó callada, ya que también le respondió picante en sus redes sociales.

Yanina Latorre presentó a Julieta Argenta como nueva angelita suplente y aprovechó para tirarle palitos a Cinthia Fernández: “Ella, la nena, porque es mi polla, llegó tarde porque acá hay una panelista séptima, contratada para venir una vez por semana y hace dos semanas que no viene, que es la señora Cinthia Fernández”.

“La semana pasada anda a saber porque no vino, la anterior tampoco. Y viste que la pasan los quilombos con Castillo, que el día que estábamos al aire hicimos todo el tema, la estuvimos llamando y nunca contestó”, lanzó. y agregó: “Cuando se va Ángel de vacaciones, ella siempre está acá acompañando, porque es remadora, pero confirmó que el viernes no podía venir”.

En esta sintonía, bastante molesta, Yanina Latorre siguió filosa contra Cinthia Fernández: “Estaba con Castillo en San Luis y cuando la llamamos para salir por zoom estaba ocupada con un problema personal de las hijas. El lunes dijo que después confirmaba, que tenía que organizarse...”.

“Siempre pone a las nenas como excusa, yo no sé cómo hacen todas las madres del mundo para laburar y dejar a los chicos. ¿Qué es lo que tiene que organizar? Si tiene tiempo para ir a San Luis con Castillo que tiene que ver para venir acá dos horas. Todo el fin de semana no contestó", cerró muy caliente.

Qué respondió Cinthia Fernández ante las críticas de Yanina Latorre

Cinthia Fernandez.jpg

Ante estas declaraciones en LAM, quien se enteró de todo mediante las redes sociales fue Cinthia Fernández, quien no que quedó callada y le respondió a Yanina Latorre: “Me enteré por lo que estoy leyendo que me dan con un caño en LAM. Nunca falle y fui a trabajar hasta recién operada y con fiebre”.

Es por eso que reveló el motivo de su ausencia: “Mis hijas, como todos los niños de esta edad, me avisaron ayer de la prueba de matemática, por ende soy la única persona que se ocupa de este tema y estoy estudiando con ellas desde que llegaron del colegio. Son mi prioridad y me importa más que aprueben, a que me defenestren por no ir a un programa”.