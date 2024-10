Cuál es la famosa que se quiso levantar a Matías Defederico, el ex de Cinthia Fernández

Entre los comentarios de un posteo del ex futbolista, llamó la atención el sugestivo mensaje de una famosa.

Horas antes de disputar el primer partido con la institución, el exfutbolista profesional posó con la camiseta y una famosa le dejó un llamativo mensaje, que no pasó desapercibido entre sus seguidores y quienes pasaban por el posteo y se quedaron chismoseando en la caja de comentarios.

image.png

Varios usuarios lo felicitaron por su gran logro, pero uno de los comentarios llamó la atención de los seguidores: una famosa le expresó, abiertamente, “te amo Maty” con varios emojis de corazones y aplausos.

La autora de ese llamativo comentario en la publicación fue Gladys Florimonte y de esa manera demostró que es muy cercana al exfutbolista. “Gracias amiga, te quiero mucho”, le contestó Matías, dejando en claro que solamente los une una gran amistad y evitando de esa manera que surjan cualquier tipo de rumores. Sin embargo, varios usuarios se preguntaron dónde nació ese sorpresivo y llamativo vínculo entre ambos famosos.

Cinthia Fernández volvió a cargar fuerte contra Matías Defederico

Mientras Matías Defederico celebraba su llegada al equipo de Leyendas Argentinas, Cinthia Fernández apuntó nuevamente contra su expareja. La panelista abrió una “cajita de preguntas” en Instagram para interactuar con sus seguidores y, ante la consulta de un usuario, reveló que el ex futbolista no visita con frecuencia a sus tres hijas y explicó el insólito motivo.

image.png

“Las nenas, ¿ven al papá?”, preguntó uno de los seguidores de la bailarina. La respuesta de Cinthia fue contundente: “Casi nunca”. Luego, se explayó al respecto: “No tiene registro hace un año y no soluciona el tema. Por eso dice que no puede, que tiene que esperar que alguien lo lleve y lo traiga. Así que dependemos de eso”.

Según Fernández, el problema radica en la falta que cometió Defederico, algo que podría resolverse si él “va, paga las multas, rinde los exámenes y listo”.

“Judicialmente, se le levantaron todas las restricciones con el acuerdo. No sé por qué no se estaría ocupando”, concluyó la panelista, quién de esta manera volvió a cargar contra su ex y padre de sus hijas.