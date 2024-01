Cinthia Fernández desmintió a Luis Ventura y aclaró cuántos miles de dólares deberá pagar Matías Defederico por la cuota alimentaria

La tensa separación que atravesaron Cinthia Fernández y el futbolista Matías Defederico no tiene fin y a pesar de que pasan los años no pueden llegar a un acuerdo por el dinero que le corresponde a Cinthia por la manutención de sus tres hijas Charis, Bella y Francesca .

El periodista Luis Ventura fue el encargado de brindar detalles del acuerdo. Pero, más tarde, Fernández salió con los tapones de punta en las redes sociales y desmintió al periodista: "Ventura expresó que a mí en el acuerdo, algo de muy mal gusto hablar de números , a mí me van a dar 300 mil dólares, y me van a ceder 180 mil dólares de la casa, la que hoy vivo, que la mitad es mía y la otra mitad es del progenitor. Eso es totalmente errado ".

Cinthia-aclaración.mp4

Y agregó: "Quiero aclarar estos dichos porque son totalmente falsos. Los detalles del acuerdo no los puedo dar. No me van a dar esa cifra, es más, soy la única persona que en el acuerdo voy a poner dinero, así que nada más alejado, no voy a recibir un peso sino que voy a poner".

“No me va a pasar una cuota mensual de 1250 dólares. Si hubiesen chequeado la información y no inventaran, como hacen todos los días con todos los temas, y si fueran profesionales, se enterarían que los 1250 dólares son anuales. Una vez por año solo me va a pasar 1250 dólares”, detalló en su cuenta de Instagram.

“Lamentablemente este acuerdo se hizo público, andá a saber por qué, por arte de magia, así que nada, estoy aclarando mi posición. Bastante distinto a lo que contaron, ¿no?”, disparó la bailarina sobre los dichos que surgieron en el programa “A la tarde”.

Y continuó detallando sobre la cifra trascendida: “Si hacés el cálculo, 1250 dólares dividido 12 te da que la cuota que es de 55 pasa a 100 mil, pero bueno, es una cuota anual. Una vez al año me llega Papá Noel, no todos los meses, me encantaría, pero bue, estoy contenta igual”.

“Ustedes sigan en ese circo magnífico. Programa pedorro, Karina Mondongo, Chirolita, y compañía”, disparó sin piedad la bailarina contra la conductora del programa.

CINTHIA FERNÁNDEZ.jpg Cinthia Fernández junto a sus tres hijas, Bella, Charis y Francesca.

Más allá de este detalle económico, que suma la entrega de un 50% del inmueble de parte de Defederico para Cinthia -que ya tenía el otro 50%- , también se pactó no hablar de forma violenta o injuriosa sobre sus conflictos y también, según afirmó este punto la periodista Paula Galloni, el futbolista pidió “Prohibir la salida del país a Cinthia sin la autorización de un juez”.