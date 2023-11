Cinthia Fernández contó en qué se gasta la plata de sus hijas Matías Defederico

De visita en el estudio de LAM, Cinthia Fernández explotó una vez más contra su ex marido, Matía Defederico . Los problemas de la mediática panelista con el padre de sus hijas Bella, Charis y Francesca parecen no tener fin. Cansada de esta situación, Cinthia decidió volver a exponerlo aportando impactantes datos sobre el accionar del ex futbolista.

CINTHIA FERNÁNDEZ.mp4 Cinthia Fernández contó en LAM cómo se maneja su ex, Matías Defederico, con la cuota alimentaria de sus hijas.

Harta de esta situción, Cinthia Fernández empezó a investigar el estado financiero de su ex marido. “Mucha gente lo empezó a traicionar, me empezó a llegar información... Ante una cuota de 55 mil y un tipo que ante el juez o ante la cámara, llorando como un cocodrilo que nadie le cree, dice que no le alcaza y que vive al día", relató sobre lo que la impulsó a buscar certezas sobre la situacuión económica de Defederico.

Las estrategias de Matías Defederico para no pagar lo que corresponde

"Y después ves que construye y vende casas. ¡Construye y vende casas con mi plata, que en realidad es la plata de mis hijas, te da un poco por las pelotas”, expresó furiosa. Y reveló que Defederico realiza una maniobra que tildó de "fraudulenta", para que dejen de embargarlo.

“Hay muchísimas pruebas de pases de cosas de su patrimonio a familiares... Te vas deshaciendo de patrimonio para que tu patrimonio parezca el de un tipo pobre, que no puede pagar, vive al día. ¡Tiene un mini Cooper que podría haberlo vendido hace mucho tiempo! Ahora, ya no puede hacerlo porque está inhibido. ¡Yo probé todo, chicos. Todo, todo, no tengo más nada que probar!”, expresó, frustrada, porque ya no sabe cómo resolver la situación.