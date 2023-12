Las críticas que recibió Cinthia Fernández por el nuevo look de sus hijas

Embed - Cinthia Fernandez en Instagram: "Carrete del amor descripción 1- TODO EMPEZÓ HERMOSO, parecían adorables, hasta que… 2- MAMÁ zombie cayó con cara de 2 hr@de sueño, aunq parecía chupada a los ojos de todos los padres en el acto escolar 3- TODO SE COMPLICÓ: Fran con “LA PEOR DE LAS ONDAS” 4- Y con la peor de las ondas LA ROMPIÓ = madre exagerada queriendo levantar la cara de Qlo 5- TODO EMPEORÓ MÁS: BELLA cantó y a Charis “ LE ENCANTÓ “ (el mejor video que van a ver) y volvió Carmencita 6- ME TRAEN BABERO? 7- EL BABERO QUE ME TRAJERON ANTES SE PUEDE AGRANDAR ? 8- BEST FRIENDS 9- EL PRINCIPIO DEL FIN= se me cae la mandíbula con ustedes tres . LAS AMO . Cuál fue su foto/ video preferido?"

View this post on Instagram A post shared by Cinthia Fernandez (@cinthia_fernandez_)