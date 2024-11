El sorprendente anuncio de Marley en sus redes sociales: "Me casé"

De este modo, en las redes sociales comenzaron las risas por parte de sus seguidores y también los halagos por su vestimenta. Es que para estar acorde con el evento el conductor lució un traje de color blanco con una camisa celeste. Además, teniendo en cuenta que éste era durante la tarde, decidió combinar todo con sus lentes de sol.

Cómo se prepara Marley para la llegada de un nuevo hijo

Hace algunos meses que Marley anunció que tomó la decisión de sumar un integrante a la familia, por lo que junto con Mirko se encuentran en la dulce espera de Milenka. Ante esto, expuso cómo se preparan para la llegada de ella y cuáles son algunos de los inconvenientes que atraviesan.

Es que confesó que Mirko se encuentra aún tratando de procesar lo que será para él la llegada de una hermanita: “Está muy celoso, mal. Empezó con que le encantaba la idea y después me dijo ‘me arrepentí’ de un día para el otro. No nos podemos arrepentir, le digo. Y se largó a llorar. No sabía cómo calmarlo”.

“Me llamaron de la escuela también para decirme ‘mirá que está con este tema’. Yo le dije ‘vos esperá que cuando la tengas en brazos te va a cambiar la vida’. Y me dijo ‘pero no la conozco y me da mucha vergüenza, y me da timidez conocerla’”, reveló sobre la confesión que le hizo su hijo.