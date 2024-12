El video con el que Wanda Nara se enfrentó con su vecina más polémica

Embed - Mami Jacky, la vecina top de Wanda Nara, contó los secretos y detalles del cumple de la mediática

Y luego, sin tapujos, la vecina comenzó a cantar su canción dedicándosela a Wanda. “Soy tu vecina, la vecina de Wanda la que sin pelos habla e intenta reír, reír, reírme de mí, que su boca sabe a azúcar y que endulcemos esta dupla”, cantó.

La polémica de Wanda Nara con la China Suárez y Pampita

En las últimas horas, Wanda Nara sigue encendiendo la polémica con la China Suárez y la hundió con un polémico audio de hace 6 años donde hablaba de Pampita: “No hay que darle bola, pero porque le está yendo mal, entonces para mí está buscando que alguien salte y nadie salta. Está como sola, está en eso, ¿viste? Yo la odio y no tengo problema en decirlo”.

En este sentido, China Suárez agregó con total bronca hacia Pampita: “Está bien que está mal el odio, todo. Pero es la única persona por la que realmente siento odio. Me ha hecho sufrir mucho, y me mintió. Yo no me hago la buena, ni mucho menos. Pero tengo la consciencia tranquila. Es lo más malo que conocí”.

Wanda Nara y La China Suárez.jpg

Estos audios salieron a la luz luego de que Pampita y la actriz hayan coincidido por primera vez en público y se hayan sacado una foto. Se trata de un abrazo que recorrió todas las redes sociales y que dio que hablar en los medios de espectáculos. Wanda Nara, en forma de venganza, filtró todo.