El video de Graciela Alfano a los 71 años que se volvió viral

En cada una de las publicaciones que realiza Grace en sus redes sociales, deja un mensaje positivo para aquellos que la siguen. “Alegría y ganas de vivir nos definen. Y esto depende solo de nosotros. Los amo y los bendigo", cerró en otra publicación donde lució una bikini estampada.

La jugada maestra del nuevo novio de Graciela Alfano para conquistarla

Luego de un 2023 bastante duro, en el que debió enfrentar un problema de salud, la ex vedette Graciela Alfano empezó el 2024 feliz y enamorada en las playas de Punta del Este. La mediática admitió que está comenzando una relación con un empresario al que conoció por medio de amigos en común.

"Somos dos personas grandes, con la vida resuelta, que se están conociendo. Hacemos lo mismo que todo el mundo: tenemos salidas y vamos viendo", le dijo al equipo de Socios del Espectáculo a quienes además les comentó que 'no esperaba' volver a sentir algo así a esta altura de su vida.

A la hora de reconocer qué es lo que más le gusta de su pareja, la Grace no dudó. "Que no es histérico. Eso me encanta. Es un caballero de la vieja escuela que no tiene esa cosa histérica que hay ahora. Es un buen tip para las parejas: no hay que andar con jueguitos, hay que ser como uno es y listo".