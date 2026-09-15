Escándalo: chocó Gustavo Sofovich y estuvo más de dos horas encerrado en su auto

Ocurrió apenas unos minutos después de las 5 de la mañana. Una joven de 23 años fue trasladada al hospital y se encuentra fuera de peligro.

Un verdadero escándalo protagonizó este martes a la madrugada, el productor Gustavo Sofovich, quien chocó y estuvo encerrado en su auto durante más de dos horas.

El accidente ocurrió apenas unos minutos después de las 5 de la mañana, en la esquina de Salguero y Martín Salguero. Según se pudo saber, Sofovich chocó a una moto en el barrio porteño de Palermo, sin hablar con la policía.

Pasadas las 7.20 de la mañana le realizaron el control de alcoholemia. Y una mujer de 23 años fue trasladada al hospital Rivadavia con una lesión en el brazo.

“El control de alcoholemia me dio 0 y al conductor de la moto también. No estuve atrincherado. Fue un operativo policial más, la novia del chico ya está bien”, dijo a la prensa.

“Sé que el accidente lo provocamos entre los dos. Automáticamente llamé al 911. El fiscal no me permitía ir a hablar con los medios, ya me liberaron”, agregó.

Sofovich explicó cómo habría ocurrido el choque: “Me levanté a las 5 de la mañana como todos los días. Me fui a comprar dos yogures, y cuando estoy volviendo vengo por Salguero, cruzo por Figueroa Alcorta. La moto me trata de pasar por el lado derecho. Me toca, se cae y automáticamente me bajo del coche y llamo al 911. Cuando llega el SAME la chica fue trasladada”, dijo en diálogo con Radio Mitre.

Y aseguró que no se atrincheró en su auto: “Yo voy a salir a hablar porque van a imponer una realidad que no es. Yo estoy sentado en el auto porque hace frío. La policía quiere terminar con los procedimientos”.

La Policía montó un show en pleno barrio de Palermo. Obligó a Sofovich a encerrarse en un su auto durante más de dos horas hasta que llegaran los peritos, indicó Infobae.

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