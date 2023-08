La contundente respuesta de la China Suárez sobre cuántos hijos quiere tener y no son 3

No hay duda alguna que la China Suárez es una de las mujeres más conocidas de la Argentina, y en sus redes sociales la actriz se encarga de demostrarlo día a día, siendo tendencia cada cosa que hace en su vida cotidiana. Aunque no es su enfoque principal, sus hijos, Rufina, Magnolia y Amancio, fruto de relaciones pasadas con Nicolás Cabré y Benjamín Vicuña, ocupan un lugar central en sus publicaciones diarias.

Por eso, en los últimos días, durante sus vacaciones en Uruguay, la China Suárez no dudó en abrir una ventana a sus seguidores a través de la función de preguntas en sus Historias. Las preguntas abarcaron desde sus proyectos de trabajo hasta sus relaciones personales. Entre las respuestas, destacó su posición sobre la maternidad, luego de que una seguidora le preguntará cuántos hijos quería tener en total.

Aunque la actriz es una madre dedicada y disfruta al máximo cada instante con sus hijos, dejó claro que por el momento no tiene planes de ampliar la familia. Con humor, expresó: "Tres son multitud. No me dan las manos".

China SUárez 2.jpg

Pero, en los últimos días se filtró un video de hace algunos años en el que la joven China Suárez expresaba su deseo de tener ¡seis hijos!, la realidad actual es diferente y está alineada con su presente. Aunque los rumores y las especulaciones rodean constantemente a la actriz, siempre surgiendo nuevos nombre de supuestas parejas, la China Suárez ha demostrado que su decisión de no expandir su familia en este momento es firme y está basada en su realidad actual en el que se encuentra soltera, al cuidado de sus hijos (compartiendo los días de convivencia con sus respectivos padres, Nicolás Cabré y Benjamín Vicuña).