La grave acusación de Dalma Maradona contra los abogados de Diego Maradona

"Esto es mentira porque es imposible que haya una nueva autopsia o nuevas pericias de una cosa que pasó hace tres años", se encargó de aclarar Dalma. Luego explico que Fernando Burlando, su abogado, le dijo que "no saliera a responder que se trata de gente que intenta embarrar la cancha y desviar la discusión de fondo".

"Todo el manejo que hizo esta organización está a la vista. Los audios, chats. Estos médicos, psiquiatras y psicólogos siguen ejerciendo cómo si nada haya pasado. Entiendo que es porque ellos pueden seguir trabajando hasta que no tengan una condena. Pero yo le digo a la gente que salga de ahí", reflexionó acerca del presente de los acusados a un mes de que inicie el juicio por la muerte de Diego Maradona.

Cómo espera Dalma Maradona el juicio por la muerte del Diego

El tan esperado juicio por la muerte de Diego Maradona está cada vez más cerca de iniciar. Son en total ocho los profesionales acusados de tener alguna responsabilidad en el fallecimiento del recordado ídolo. En ese contexto, Dalma Maradona contó cómo espera el inicio del tan esperado proceso.

"Nosotras tenemos ganas de que empiece, que esto llegue a su fecha. Que esto tenga su inicio, que tenga su fin. Dios quiera se haga justicia, nosotras estamos para eso", dijo en relación a sus sensaciones y a la de su hermana, Gianina Maradona.

La mayor de las hijas que el Diego tuvo con Claudia Villafañe confirmó que junto con su hermana podrán presenciar el juicio. Aclaró que tendrán que repartirse los días cómo también que irán juntas en algunas ocasiones. "No tenemos problemas en mirarle a la cara a ninguno. Siento que ellos no lo pueden hacer, no pueden ni salir a la calle. Pero para mí es importante estar", aclaró.

Por último, habló acerca de las versiones que indicaban que existía la posibilidad de trasladar el cuerpo de Maradona a un mausoleo. "La verdad que estamos trabajando con gente muy amorosa. Estamos en proceso del traslado. Ahora nos enteramos que los imputados son los que se oponen. Yo creo que nadie puede estar en contra de que mi papá este en un lugar donde la gente pueda a ir a demostrarle su amor o llevarle una flor pero ya nada me sorprende", cerró.