La inesperada decisión de Wanda Nara tras anunciar su separación de L-Gante

Este domingo, Wanda Nara volvió a ser el centro de atención al anunciar su separación de L-Gante en medio de un conflicto que no da respiro. La ruptura con el cantante Elián Valenzuela se produjo mientras la mediática enfrenta una feroz pelea legal con Mauro Icardi por la tenencia de las hijas que tienen en común, Francesca e Isabella. Como si esto fuera poco, la decisión de Wanda estuvo acompañada por un gesto que reavivó rumores de reconciliación con el futbolista: la reaparición de fotos de ambos en el perfil de Instagram de la empresaria.

El anuncio oficial de la separación llegó de manera sorpresiva, con un posteo en las redes sociales de Wanda que mostró una imagen de su mano entrelazada con la de L-Gante. "Es el fin de esta etapa", escribió la conductora de Bake Off Famosos. Sin embargo, lo que realmente llamó la atención fue que, al mismo tiempo, sus seguidores notaron que Wanda había vuelto a hacer públicas las fotos que había compartido con Mauro Icardi antes de abril de 2024, imágenes que en su momento había decidido ocultar.

Se terminó el noviazgo entre Wanda Nara y L-Gante

La noticia de la separación entre Wanda y L-Gante no tardó en generar repercusiones. Según trascendió, la decisión estaría relacionada con el momento personal que atraviesa la empresaria, marcado por el enfrentamiento con Icardi. Aunque Ciudad intentó comunicarse con Wanda y su asistente, Kennys Palacios, para obtener declaraciones sobre la publicación de las fotos y las causas exactas de la ruptura, no hubo respuesta por parte de los implicados. Sin embargo, fuentes cercanas aseguraron que la situación con L-Gante no era sostenible debido al entorno de tensiones que rodea a Wanda.