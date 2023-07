La inesperada información que Ángel de Brito dio sobre Wanda Nara

Embed

"Me contó que sus hijos no sabían qué estaba atravesando. Está atendida por un gran especialista en lo que supuestamente tiene, porque no lo quiso especificar", empezó a contar Ángel de Brito.

El conductor de LAM también contó cómo fue el momento que Wanda descubrió que algo estaba mal: "Los valores no le dieron bien, se repiten los estudios y los valores volvieron a dar de la misma manera. Internada no está ni va a estarlo. Me dijo que puede hacerse un tratamiento ambulatorio".

"Muchos me preguntaban por qué no hacíamos este tema en el programa. Primero, porque los hijos no sabían. Yo había hablado con Wanda y me dijo eso. Sólo lo sabía su mamá y Mauro", reveló Ángel de Brito.

Wanda Nara 1.jpg

Previamente, el conductor había contado que Wanda Nara fue a hacerse estudios porque suele atenderse una vez al año por cuestiones de rutina, por lo que no es que se sentía mal y por eso fue alertada.

“Wanda fue el miércoles a hacerse unos estudios de rutina, primero porque se siente contenida por los profesionales argentinos, y porque tiene la prepaga”, explicó Ángel de Brito antes de agregar: “No sentía nada preocupante para hacerse el control, fue porque correspondía hacérselos una vez por año. Ella es una chica sana que nunca tuvo problemas de salud, y que se hacía los chequeos. Podría haber viajado a sus vacaciones, haberse hecho los chequeos más adelante, y a veces es tarde. Tuvo suerte de ir a hacérselos antes de viajar”.