La noticia que recibió Diego Mesaglio, actor de Chiquititas, que le cambiará su vida

El actor sufrió un accidente doméstico en el que perdió su ojo izquierdo. Ahora, un llamado que esperaba hace 9 años le genera esperanza.

El llamado que le cambiará la vida a Diego Mesaglio

Un llamado telefónico le cambió el presente al actor Diego Mesaglio . Todo ocurrió cuando desde el Hospital de Clínicas le informaron una noticia que mejorará su calidad de vida y que estaba esperando hace más de 9 años.

Diego Mesaglio es actor y tuvo su momento de éxito en “Chiquititas” y “Rebelde Way”, entre otras ficciones. Sin embargo, en 2014 un accidente doméstico frenó su carrera por una mala praxis que le provocó la pérdida de visión en un ojo. “Puse la botellita de alcohol mal ubicada en la repisa del baño y se patinó. Cuando se cayó para un lado, la agarré y salió el chorro que me entró justo en el ojo” , contó en varias oportunidades en entrevistas televisivas sobre el hecho.

Al aire de “Modo Zapping”, programa de streaming, Mesaglio contestó sobre la llamada que le cambiará su vida para siempre. Es que después de estar nueve años en lista de espera para hacerse un trasplante de córnea desde el Hospital le confirmaron “tenemos tu córnea”.

El actor no dio demasiados detalles de cuando será la intervención, pero se mostró feliz por el llamado que esperaba desde hace mucho tiempo.

Mala práxis

El calvario de Diego Mesoglio comenzó ni bien llegó al hospital para ser atendido por un especialista. “Primero no me lavaron bien, después me echaron anestesia y el médico me dio el tarrito de gotas con el calmante y me dijo las palabras mágicas: “cuanto te duela, ponete””, contó en PH: Podemos Hablar hace un tiempo.

Siguiendo las instrucciones del especialista en salud, el actor se colocó las gotas cuando sentía dolor y esto sucedió cada media hora. Luego se enteraría que, en realidad, se tenía que aplicar una hoy cada 12 horas.

El alcohol que tenía en el ojo más las gotas terminó de quemar la córnea del ojo izquierdo. “Hicieron de todo para recuperar el ojo: operaciones, de todo. Yo cada vez veía menos”, contó en aquella entrevista y relató que lo peor llegó tiempo después cuando tras siete intervenciones quirúrgicas, una infección grave frenó el tratamiento del ojo para atacar la infección que podía llegar a la cabeza y agravar su cuadro de salud.