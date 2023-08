Luis Ventura mostró el chat que se escribió con Wanda Nara

“Antes de que Wanda se fuera, tengo este chat con ella que dice ‘Gracias Luis por todo. Te quería escribir después de la fiesta del Martín Fierro y me pasó todo esto. Te quiero’. Yo le respondí, y ella me contesta ‘Gracias Luis, sé que puedo contar con vos’. De alguna manera me reencontré después de algunos años con ella, porque hacía tiempo que no hablábamos”, reveló Luis Ventura en A la Tarde.

Ventura y Wanda Nara 1.jpg

Horas después, Ángel de Brito en LAM contó qué fue lo que charló con Wanda Nara desde Turquía. “Fue una conversación muy larga en la que me contó de todo”, reveló antes de empezar a contar todo.

“Yo le pregunté porque pensaba que se iba a quedar acá a raíz de todo lo que se dijo con respecto a su enfermedad, que Wanda me la confirma. Me confirma la enfermedad que está atravesando, claramente, con nombre y apellido, me la dijo. Pero sigo eligiendo que la diga ella. Lo va a contar Wanda, porque se lo pregunté”, aseguró el conductor.

‘Voy a ir y venir varias veces, seguramente, porque Valentino está allá jugando en River’. Y me pone: ‘Las mamás queremos que todos sean felices. Y él, ahí jugando en su equipo, es feliz. A mí me cuesta porque, obviamente, me tengo que separar’. Pero su hijo sigue acá”, agregó.

Ventura y Wanda Nara 2.jpg

Luego, reveló que Wanda Nara le contó que supo su enfermedad por televisión antes que por un médico: “Fue duro porque me enteré por la tele. Nadie me decía, no me confirmaban un diagnóstico”,

“Obviamente, los médicos con cautela no le decían: ‘Tenés tal o cual cosa’. Porque querían ser específicos. De hecho, se hace los primeros estudios que son de sangre y que son los que dan los valores mal, y después va a Fundaleu, a otra institución, que es donde la empiezan a tratar con más rigurosidad. Y es donde empieza su tratamiento y la medicación”, explicó Ángel.