La mujer de Luis Ventura contó por qué su hijo Antoñito no habla

Desde su nacimiento, Antoñito, el menor de los hijos de Luis Ventura , sufrió muchos problemas de salud. Estas dificultades hacen que el pequeño deba ser internado constantemente y no pueda hablar. Su madre, Fabiana Liuzzi, habló en LAM y contó los detalles sobre lo que padece su hijo.

“El momento más complicado fue el momento del nacimiento de Antoñito porque fue prematuro y entré en un mundo de la Neonatología que no sabía que existía”, reveló la pareja de Luis Ventura .

“El nacimiento de Antonio me marcó la vida en todo sentido y fue desde el día uno un aprendizaje en todo y sigo aprendiendo. Cada día que amanezco con él y vengo esa carita tan angelada y debo decir que duerme al lado mío todavía, y eso me llena el alma. Lo llevo con mucha alegría en mi corazón”, agregó.

Embed

“Tiene una encefalopatia crónica no evolutiva y significa que él quedó con unas pequeñas cicatrices del lado izquierdo de su cabecita (cerebro) por haber nacido antes”, agregó la madre del hijo de Luis Ventura.

“Es crónica porque no se van a curar estas cicatrices. Pero no evolutiva porque no evoluciona, y si pueden mejorar un montón. De hecho, está teniendo grandes cambios”, expresó y aclaró: “Como tiene la cicatriz en el hemisferio izquierdo, le afecta el habla. No es imposible que hable, pero solo Dios sabe cuándo será. Es sumamente inteligente y se hace entender”.

“Fue angustiante conocer la patología. Todavía se me hace un nudo en la garganta... Lo llevamos con Luis a un médico y cuando me dijeron el diagnostico no entendía. En ese momento sentí como una impotencia”, explicó.

Fabiana Liuzzi 2.jpg

Finalmente, Fabiana Liuzzi habló sobre su actual relación con Luis Ventura: “El tiempo va acomodando las cosas, todo cae por su propio peso. Me asombré de mi capacidad de perdón y de paciencia. Me descubrí con muchas capacidades que no conocía”.

“Yo no pongo títulos y creo que cada persona tiene su tiempo. La vida te va llevando por distintos caminos y uno colabora con la vida. Yo siempre me hago cargo de lo que hago, no de lo que mienten sobre mí”, cerró.