La confesión sin filtro de Luis Ventura: "A mí poneme la guita y yo..."

Fue ahí que le preguntaron a Luis Ventura si podría reconciliarse alguna vez con Rial y volver a trabajar con él. Para todos fue una sorpresa la respuesta que dio Ventura: “Yo para trabajar no necesito reconciliarme con nadie. He trabajo con rivales y enemigos al lado ¡A mí poneme la guita y yo, si me sirve como trabajo y me convence la propuesta, bueno, vamos!”.

Su hermano Carlos se mostró en desacuerdo con el panelista y también dio su opinión: “Eso yo no lo comparto. No me puedo sentar al lado de una persona, o tomar un café, con alguien que en su momento jugó a ser Juan Moreira. La vida y el tiempo se encarga de poner las cosas en su lugar. La persona que tiene dignidad no la busca, la tiene. Eso es una realidad. El honor se paga con honor. Me quedo con lo que me dijo mi viejo ‘si una persona te da la mano y no te la aprieta o te mira a los ojos, quedate con la primera impresión”.

La realidad es que el conflicto entre Jorge y Luis parece que no tiene fecha de finalización, y horas más tarde fue el propio Ventura quien reveló que estuvo reunido con la hija de su ex amigo.

“Me junté con Morena a tomar un café, la vi bien, pero está preocupada en cuanto a la vivienda”, reveló antes de agregar: “Creo que hay una deuda y si no se paga la desalojan”. Finalmente, el panelista también aseguró que intentó darle una mano a la hija de su rival: “Yo le ofrecí mi casa de Lanús, no sé si es a lo que ella está acostumbrada, porque ella siempre estuvo en la Zona Norte”.