Luis Ventura contó qué departamento le prestará a Morena Rial si la desalojan

“Tengo el chat que me mandó donde me decía que ella y su hijo quedaban literalmente en situación de calle”, reveló Ventura. Ante esta situación, sus compañeros comenzaron a consultarle si tiene algún lugar a dónde ir.

Fue así como dio a conocer que él se encargó de preparar algo para ayudar a su ahijada. “Si ella quiere, en Lanús le puedo dar un plan B. No sé si le va a ser placentero”, advirtió sobre el sitio en el cual ella podría comenzar a vivir ante los problemas económicos.

Asimismo, brindó detalles de este lugar y qué función cumplía hasta hace poco: “Es un departamentito que es mi oficina, se lo cedo. Estuvieron viviendo algunos sobrinos, gente que de alguna manera estuvieron en una situación crítica y yo les he dado vivienda”.

Esta situación, con el mensaje de Morena Rial incluido, terminó preocupando a Luis Ventura, quien no tardó en utilizar sus redes sociales para apuntarle a su ex amigo: “Che, mercenario Joe, mi sobrina me termina de llamar porque ella y tu amado nieto en pocas horas van a quedar en situación de calle... Caradura, menos cartas documento y más generosidad. Cuándo vas a reencontrarte con el amor... Salame”.