La nueva y fuerte denuncia de Morena Rial contra su papá Jorge

"Me da bronca que hablen y yo tener que callarme porque en realidad mucho no puedo hablar. Pero cuando pueda hablar, se va a caer el mundo. No puedo hablar porque me callan. Después me chocan, me hacen cosas... Yo no me gasto en responderle a nefastos", aseguró Morena hablando de su padre pero sin mencionarlo.

"Todo lo que conté fue verdad... Y hay muchas cosas más que me callé la boca para no ensuciar. A mí no me paga nadie, no se hagan drama", agregó Morena Rial.

"Chicos, yo nunca me voy a quedar en la calle. Claramente lo dicen porque me quieren sacar del departamento este. Yo no me enojo, imagínense si me tengo que enojar por cada estupidez que dicen... Tres pitos aparte. Mi abogado no me deja hablar porque no puedo. Es mejor no hablar, dejar que hablen y se verá", sumó Morena.

“Cuando se prende la cámara importan los hijos y los nietos y ¿después qué?”



"A mí me lograron callar pero no es para siempre. Todo lo legal tiene un tiempo. Ya sean perimetrales, bozales legales... Yo tengo 24 años. La vida es así, le guste a quien le guste. Nadie es bueno y cuando se prende la cámara, importan los hijos y los nietos...", cerró Morena.

Jorge hace pocos días salió a hablar y aseguró que nunca criticaría a su hija, sin embargo, aclaró que estaba muy dolido, y que no sabía si algún día iba a poder perdonar todas las cosas que ella había dicho sobre él.