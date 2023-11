Manu Urcera contó que charlaron con Nicole Neumann sobre un futuro hijo

"Niki les da todo a las hijas y les da prioridad, desde el día uno lo hablamos. Ella me dijo desde el primer día somos cuatro y yo lo tenía claro y quizá no me hubiese enamorado de una persona que no tome esa postura, porque el día de mañana cuando tengamos un hijo no me gustaría que la madre de mi hijo no fuera así” , contó Manu Urcera sobre la relación de Neumann con sus hijas.