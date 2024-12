Marixa Balli contó su peor pelea con una famosa en un avión: "¿Por qué no te tirás?"

Marixa Balli pasó por el stream de Martín Cirio , por lo que la intimidad de la cámara y en complicidad con el público se animó a realizar algunas revelaciones. Es por eso que contó que tuvo un fuerte encontronazo con una famosa argentina hace varios años y que desde ese momento no la puede ni ver.

Es que Marixa Balli intentó contar una anécdota con una famosa argentina con la intención de no mencionar su nombre. Sin embargo, Martín Cirio se lo preguntó y ella aceptó susurrárselo. Lo que no se esperaba era que Pepe Ochoa lo descubriera y decidiera exponerla en sus redes sociales.

“Me acuerdo una vez, no voy a decir quién, íbamos a hacer Odisea con Marley, una persona que yo quiero mucho”, comenzó relatando la panelista de LAM para darle contexto a la historia. Hasta ahí todo normal, hasta que cuando se subió a un avión recibió un comentario que sacó lo peor de ella.

Tras subirse al avión, el clima comenzó a ponerse tenso entre Marixa Balli y la otra famosa argentina: “Íbamos tipo un charter, y una grita: ‘Si me hubieran avisado quién viajaba, no viajaba. A ver si nos pasa algo’, una cosa así”. Este comentario fue el que desencadenó en toda la furia de Marixa Balli, quien no se pudo quedar callada.

“Yo me levanté, en el medio del vuelo, y le digo: ‘¿Qué te pasa la con… de tu hermana? ¿Qué te pasa insegura? Pero, qué te pasa, por qué no te tiras directamente’”, lanzó la panelista en ese momento para tratar de ubicar a la famosa argentina con quien aún mantiene una tensa enemistad.

Con quién se insultó Marixa Balli en el avión

“Pero no, viste esa cosa de que yo te encaro”, indicó Marixa Balli para justificar su accionar en esta polémica situación. Es por eso que Martín Cirio no se aguantó y quiso saber de quién se trataba: “Me lo decís en el oído, muy bajito. ¿Me lo decís?”.

Fue en ese momento en el que se pudo escuchar con claridad en el video que Marixa Balli nombre a “Panam”. Por lo que Matín Cirio reaccionó: “Nooo, yo pensé que era buen buena leche”. A lo que la panelista cerró bastante ofendida aún: “Pero le va bien. Viste que a los conchu… a veces les va bien…”.