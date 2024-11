Juan Otero reveló cómo está su madre, Flor Peña, luego de la cirugía: "Está medio..."

Sucede que Juan Otero fue consultado por Fer Dente, el reemplazo de su madre, sobre cómo se encuentra su estado de salud. Ante esto, con esa forma de ser que lo caracteriza, entre bromas, trató de llevarle tranquilidad a quienes se preocuparon por su madre: “Ah sido operado la madre. No ve nada”.

De este modo, incluso confesó que llegó a reírse de Flor Peña al verla luego de la operación. es por eso que ésto le sirvió para desdramatizar su situación: “Cuando ayer se puso los lentes negros, me estallé. Pobre. No sabés lo que era…cuando hay posibilidades de reírme de ella, me río. Pero está bien… medio ahí, pero bien”.

Qué dijo el booker de Flor Peña sobre su polémica con una famosa revista

Tras el ninguneó producto de que se olvidaron de ponerla en la tapa de una revista, cuando había sido parte del book de fotos, Sebastián Centeno, el booker de Flor Peña, salió a comentar lo mucho que se esforzó para estar allí: “Acá hay un dolor muy grande, porque esto no es una cuestión de ego, porque Flor no necesita que le hagan esto, pero literal, ellos estuvieron dos meses volviéndome loco para que fuera”.

“Flor estaba con la pierna quebrada. Me dijo de no ir, pero yo le insistí porque teníamos que cumplir. Lloraba en el auto cuando íbamos y le pedíamos que aguantara. No daba más del dolor”, expuso sobre todo lo que sufrió la conductora en este proceso.

Es por eso que no toleró que hayan hecho trabajar a Flor Peña para luego olvidarse de ponerla en la tapa de la revista: “¿A ustedes les parece que se hayan olvidado de Flor, como dijeron? Acá hay otra cosa. Alguien la mandó a bajar”.