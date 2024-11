Alberto Cormillot se emocionó ante un logro de su hijo: "Los sueños se cumplen"

A sus 86 años, Alberto Cormillot disfruta a pleno de la crianza de su hijo Emilio , es por eso que celebra cada logro del pequeño para motivarlo a seguir por más. En esta ocasión, contó en sus redes sociales cuál fue el nuevo logró que consiguió y no pudo ocultar su emoción.

Se debe a que en sus redes sociales Alberto Cormillot se mostró junto a Estefanía Pasquini , su pareja, y no pudo ocultar su emoción por el momento que atraviesa Emilio . Es que el pequeño recibió su primer diploma de egresado, por lo que la familia se mostró muy conmovida al respecto.

“Quiero compartir con ustedes este momento de felicidad en mi vida. Hoy, junto a Estefi, le dimos a Emilio su primer diploma de egresado”, indicó el doctor con inmensa alegría por haber acompañado a su hijo en este primer logro escolar. Es por eso que no tardó en llenar de agradecimiento a quienes fueron parte de este proceso.

“Quiero agradecer a sus seños Nanu, Maru, Tamara y Gaby, que con tanto amor lo acompañaron en esta parte de su infancia. Y a todo el personal del jardín Mi Pequeño Mundo, donde Emilio fue muy feliz”, mencionó para destacar a aquellas personas que forman parte del día a día de la crianza de su hijo.

De este modo, cerró con una tierna dedicatoria e incluso muy motivador para lo que se vendrá en los próximos años: “Es una alegría inmensa verlo crecer. Los sueños se van cumpliendo. No tengan ninguna duda”.

Embed - Dr. Alberto Cormillot on Instagram: "Quiero compartir con ustedes este momento de felicidad en mí vida. Hoy, junto a Estefi, le dimos a Emilio su primer diploma de egresado. Quiero agradecer a sus seños Nanu, Maru, Tamara y Gaby que con tanto amor lo acompañaron en esta parte de su infancia. Y a todo el personal del Jardín Mí Pequeño Mundo, donde Emilio fue muy feliz. Es una alegría inmensa verlo crecer. Los sueños se van cumpliendo. No tengan ninguna duda" View this post on Instagram A post shared by Dr. Alberto Cormillot (@drcormi)

Alberto Cormillot y Estefanía Pasquini confesaron cómo hacer para comer pastas en las dietas

“¿Se puede comer fideos? Sí. Se debe comer fideos. Porque, en general, forma parte de la alimentación del argentino. Salvo que elijas no hacerlo porque no te gustan, pero no está mal. El tema es cómo” aconsejó Alberto Cormillot a diferencia de lo que cree la mayor parte de la gente.

Es por eso que Estefanía Pasquini indicó: “Lo que seleccioné son qué cosas hace que la pasta sea más engordante o más calórica. Y es, por ejemplo, cuando hacemos una pasta y decimos, no le voy a poner ninguna salsa, nada. Le pongo un poquito de aceite y listo”.