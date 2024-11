Así cambió el cuerpo de Camila Deniz en Cuestión de Peso en seis meses

Embed - Camioficial on Instagram: "Y empecé a liberarme de todo lo que no era saludable… Situaciones, personas, gustos y cosas, lo llamaron egoísmo, yo lo empecé a llamar AMOR PROPIO-." View this post on Instagram A post shared by Camioficial (@camioficial94)

Semanas atrás, Camila también compartió sus sueños para el futuro y a qué le gustaría dedicarse una vez que complete su tratamiento para bajar de peso. “Me encantaría trabajar en teatro o en la tele. Me gustaría ser actriz. Te voy a contar algo: de chica siempre miraba las cosas que hacía Cris Morena y pensaba, ‘Algún día me van a llamar’”, confesó en una entrevista con Ciudad Magazine.

Cómo le va en el amor a Camila Deniz tras haber bajado de peso

Camila Deniz lleva más de 20 kilos bajados desde que arrancó su participación en Cuestión de Peso y se muestra muy feliz con los cambios en su cuerpo. Este lunes, la participante sorprendió a todos al dar detalles de cómo cambió su intimidad a partir de estas modificaciones que impactaron en su cuerpo.

“El sábado estuvimos familia. Comimos pastel de papa con ensalada. Después llevé a mis sobrinos a la plaza caminando. Ellos comieron golosinas y yo me compré una gaseosa”, comentó sobre su fin de semana. Y continuó: “El domingo fui a lo de mi papá con una amiga. Comí dos chinchulines y un pedacito de pechuga de pollo con ensalada. Y después me fui a la depi”.

image.png

En la estética, Camilota se hizo una limpieza de cutis profunda y una sesión de depilación definitiva. “Lo que me llamó la atención es que antes para hacerme la depi me tenía que levantar la panza y ahora ya no. Me acuesto y no hace falta que yo la ayude a ella. Hasta ella misma me dijo que estoy más flaca”, comentó entusiasmada.

En el estudio, al ser consultada por el conductor Mario Massaccesi, la hermana de Thiago Medina explicó: “La depilación la vengo haciendo hace mucho, creo que voy ocho o nueve sesiones. Ella me decía ‘levantate’. Me daba vergüenza, tenía que agarrar mi panza y... Pero ayer ella me hizo dar cuenta de que ya no lo tenía que hacer”.

El conductor quiso saber si, por la costumbre, atinó a hacer el gesto, pero ella negó: “No, ahora se me nota panocha. Me acuesto y sola, no hace falta que me levante la panza”.