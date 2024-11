Soledad Aquino contó la verdad sobre su vínculo con Guillermina Valdés: por qué no tiene más relación

Las dos ex parejas de Marcelo Tinelli siempre tuvieron una gran relación, sin embargo, hace un tiempo que ya no se ven.

En una reciente entrevista con Socios del Espectáculo, Soledad habló sobre el vínculo especial que ha cultivado con Guillermina Valdés, quien fue pareja de Tinelli hasta 2022. Según Aquino, la distancia geográfica ha sido el único motivo por el cual no mantienen una relación más frecuente: "Yo con Guille me llevo bárbaro. Nos saludamos para el día de la madre, para los cumpleaños de ambas o para las fiestas, pero nos dejamos de ver porque no me gusta mucho ir a Capital, eso lo saben todos", explicó con sinceridad.