Milett Figueroa hizo su declaración de amor más tierna para Tinelli: "El amor me..."

“Yo hablo por mi experiencia actual. A mí, el amor me eleva. No hablo laboralmente, sino que en todos los sentidos”, comenzó diciendo la modelo para tratar de explicar que en su caso el amor no le había “cortado las piernas” y mucho menos le había cerrado puertas en su vida profesional.

MIlett Figueroa-MArcelo Tinelli-1.jpg

Es por eso que, de forma muy amorosa, Milett Figueroa destacó cómo el amor que le hizo sentir el conductor la impulsado en su carrera: “Me ha potenciado, me dispara en todos los sentidos. Y creo que, si una pareja no te hace sentir eso, no es amor realmente”.

“También he tenido otras experiencias que no han sido esas. Entonces, quiere decir que no encuentras el amor así nomás. Y cuando aparece, hay que valorarlo”, apreció la modelo, dejando entrever cuál es el tipo de amor tiene con Marcelo Tinelli.

MIlett Figueroa-MArcelo Tinelli-2.jpg

Qué dijo Milett Figueroa sobre la posibilidad de casarse

En el programa de Mirtha Legrand, Milett Figueroa contó que jamás dio un paso por el matrimonio en su vida: “Nunca me casé ni tuve hijos”. Ante esto, aclaró que sólo se encarga de hacer lo que siente en determinados momentos: “Estoy viviendo mi vida como la siento. Estoy en una etapa feliz y me siento muy completa”.

De este modo, también se animó a contar detalles de cómo es el vínculo con Marcelo Tinelli en la vida cotidiana: “No vivimos juntos, elegimos estar así, pero disfrutamos mucho, nos visitamos y nos queremos mucho. Compartimos buenos momentos, sobre todo familiares”.