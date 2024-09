Milett Figueroa, la novia de Marcelo Tinelli, respondió a las fuertes críticas que recibió

Milett Figueroa, la modelo peruana que ha logrado una notable visibilidad en la televisión argentina, sigue siendo centro de atención por diversas razones. Recientemente, la también pareja de Marcelo Tinelli debutó como jurado en Cantando 2024, programa donde ha sido objeto de duras críticas. Sin embargo, no solo sus actuaciones en el show han captado la atención, sino que también han surgido comparaciones con Guillermina Valdés, la ex pareja de Tinelli. Estas comparaciones han sido avivadas por figuras de los medios, en especial por el periodista Ángel de Brito.

Milett 1.jpg Milett Figueroa

Milett Figueroa respondió a las críticas que viene recibiendo

Durante una entrevista, la modelo expresó su postura frente a las críticas que le han llovido en las últimas semanas. "Yo respeto el trabajo de todos, no siento que haya nada personal conmigo", comenzó diciendo, buscando minimizar la tensión que han generado los comentarios desde su país natal. "Me siento muy afortunada por el lugar en el que estoy, la gente con la que trabajo, el lugar en el que me pone la vida, las oportunidades... He venido trabajando muchos años", explicó, resaltando que su trayectoria no ha sido fácil y que su éxito actual es fruto de años de esfuerzo.