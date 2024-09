"Muy violento": Tinelli cruzó a Javier Milei y habló de la fallida Mesa del Hambre

“Sabe mucho de economía, pero es cero político , no me gusta en este momento en el país que se siga abriendo la brecha. Es muy difícil construir algo serio en base a la pelea trol y agresión a periodistas”, analizó el empresario y conductor.

Y agregó: “Hay que terminar con la recesión que es dura. A nivel carácter no me gusta la manera que tiene de ser y muchas veces es muy violento en muchas actitudes él y su gente”.

Además, Tinelli habló del polémico "asadazo" que Javier Milei le hizo a los diputados que ayudaron a vetar la reforma jubilatoria de la oposición.

“Todo muy bizarro y no entendí muy bien. ¿Qué festejaban? ¿Sacarle tres kilos de carne a los jubilados? Y los radicales que se abrieron y votaron diferentes... No me gusta nada de eso en la política de nuestro país”, aseguró.

El recuerdo de su relación con Néstor y Cristina Kirchner

En el mismo diálogo con Viviana Canossa, el conductor recordó su vínculo con la ex presidenta Cristina Fernández: “No me quiere ni ver. Siento que, desde que hicimos la imitación con Martín Bossi, y se ponía los tacos talle 45, ella decía que era pie grande y la hacíamos muy autoritaria”.

Sin embargo, aseguró que con el ex mandatario, Nestor Kirchner “tenía una relación más cercana pero con ella -Cristina Fernández-, no”.

En la misma línea, el cómico repasó que “Hacen falta programas de humor. Hay cierta mentira de que de esto no se habla pero lo miramos y nos gusta. En los streaming, como no están regulados se dice cualquier cosa, yo llego a hacer lo mismo y me viene a buscar la gendarmería”.

La famosa "Mesa del Hambre"

Tinelli rompió el silencio sobre la famosa Mesa del Hambre, de la cual participó en el comienzo de la gestión de Alberto Fernández, además se explayó sobre distintos aspectos de la política nacional.

“Me llaman de casa de Gobierno, que estaban armando con diferentes organizaciones. Cuando llegue me pareció que era algo piola. Cuando terminó, sentí que fue una reunión dispersa.” contó Tinelli.

alberto fernandez marcelo tinelli.jpg En noviembre Tinelli se sumó al Consejo contra el Hambre. Ahora pidió por los chicos desnutridos en Salta.

Sobre el mismo encuentro, el conductor relató: “Cuando concluyó pregunté qué podía hacer. Realizamos siete pozos de agua para las comunidades wichi. El único que había hecho el trabajo era yo”.

“Me di cuenta de que no había mucha coordinación y eran reuniones que iban mucho por el lado político, más que de colaboración. Los únicos que fuimos hasta Salta, con la fundación, eramos nosotros y colaboramos realmente. Es más fácil decir mira vino tinelli que otros que éramos 70 personas”, concluyó.

Distancia de la política

En consideración y, como análisis del diálogo previo, Tinelli se mostró realmente alejado de volver a intentar un camino con un eje político: “La aspiración política quedó en Ushuaia y yo estoy en el Polo Norte”.

“Es más dificil manejar un club de futbol que la política porque depende de que la pelotita entre”, afirmó.

“Dejé muchísimo dinero en San Lorenzo. Cuando entramos debían 66 millones de dólares y cuando salimos dejamos un club muy bien. Me jode no poder ir a ver a San Lorenzo y les digo a mis hijos que no vayan por si se comen alguna puteada”, concluyó.