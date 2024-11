El súper regalo de cumpleaños que recibió Cande Tinelli

Junto a las imágenes retro de las dos hermanas Tinelli, Mica publicó: “Feliz cumpleaños. Mi hermana, mi amiga, mi compañera, mi confidente, mi otra mitad. Solo vos y yo sabemos todo lo que vivimos y la conexión especial y hermosa que tenemos, que es lo más lindo que me dio la vida”.

“Lo que más quiero en este mundo, es que vos seas feliz y que disfrutes! No cambies nunca tu forma de ser, porque sos una persona mágica, que llenas de alegría y amor a todos los que te tenemos cerca. Te amo, te admiro y te celebro! Por siempre”, cerró el emotivo mensaje de Mica Tinelli, con el que saludó a su hermana Cande en el día de su cumpleaños.

El tierno posteo tiene más de 13 mil likes y cientos de comentarios que le desean el mejor de los días a Cande Tinelli en un nuevo cumpleaños para ella.

