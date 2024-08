La advertencia de Estefanía Pasquini a Luciana Salazar sobre los suplementos que le da a su hija

Pasquini comenzó su intervención con cautela, subrayando la sensibilidad del tema al referirse a decisiones personales sobre la crianza y la salud de los hijos. “Yo no hablaría específicamente de ella porque me parece que cuando te tocan a tu hijo o te hablan como mamá debe ser horrible. Entonces, me parece que eso lo manejará con quien le da todos esos suplementos y tendrá su porqué”, expresó, evitando criticar directamente a Salazar.

La nutricionista aprovechó la oportunidad para hablar en términos generales sobre la alimentación infantil. Destacó la importancia de consultar siempre con un pediatra antes de administrar cualquier tipo de suplemento a los niños. “Siempre hay que consultar con el pediatra. En general, los chicos no toman suplementos, no necesitan, están en una época que necesitan de todos los alimentos: hidratos, proteínas, grasas, y si toman algo en especial, que sea porque el médico se los dio y porque hicieron algún estudio”, continuó Pasquini.

Pasquini también hizo hincapié en la falta de evidencia científica que respalde la necesidad de suplementos en niños sanos, y recalcó que cualquier intervención en la dieta debe estar fundamentada en estudios y recomendaciones médicas. “Yo siempre que hablo, hablo de evidencia científica. No hay evidencia científica, hasta el momento, que demuestre que tiene algo especial, algo que ayude, no. Pero la gente, mientras no le haga mal, puede hacer lo que quiera, ella es libre de hacerse la medicina que quiera, mal no le va a hacer”, concluyó.

Estefania Pasquini 1.jpg Estefanía Pasquini

Cómo es la dieta de la hija de Luciana Salazar

Otro tema relevante que se abordó durante la entrevista fue la dieta pescetariana que sigue Matilda. Una de las panelistas del programa le preguntó a Estefania Pasquini sobre la conveniencia de restringir ciertos alimentos a una niña de seis años. La nutricionista fue clara en su respuesta: “Los más chiquitos necesitan comer de todo. Para hacerse vegetariano o lo que decida ser, tiene que tener una determinada edad”. Explicó que los niños necesitan una variedad de nutrientes, incluyendo el complejo B, B12 y hierro, que pueden ser difíciles de obtener en una dieta restringida sin la supervisión adecuada.

Pasquini subrayó la necesidad de que las decisiones dietéticas de los niños sean tomadas con cuidado y, preferiblemente, en etapas más avanzadas de la vida cuando puedan entender y decidir conscientemente sobre sus preferencias alimenticias. “Un nene de seis o de la edad que sea no puede. Primero porque necesita el complejo B, B12, hierro... un montón de cosas que si lo quiere hacer porque tiene convicción o porque no le gustan las carnes o por lo que sea, que lo elija en edades más adultas”, aclaró.