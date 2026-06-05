Mauricio Macri se mostró en público con su nueva novia por primera vez.

Mauricio Macri volvió a quedar en el centro de la escena. El ex presidente de la Nación asistió a una reunión organizada por el relacionista público Gaby Álvarez en la cava del reconocido restaurante Don Julio y lo hizo acompañado por Dolores "Lola" Teuly , la indicada como su nueva novia.

La aparición pública de ambos alimentó los rumores que circulan desde hace varios meses y que hablan de una relación sentimental cada vez más consolidada. Dolores Teuly tiene 46 años, es madre de dos hijos adolescentes y mantiene un perfil extremadamente bajo pese a haber estado vinculada durante años al ámbito político.

Su historia con Macri no comenzó ahora. Según trascendió, se conocen desde hace más de 25 años y compartieron además una etapa laboral durante la presidencia del líder del PRO. Teuly trabajó en el área de Ceremonial y Protocolo, específicamente en la Dirección General de Eventos, bajo la órbita de Fernando de Andreis.

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Aunque el vínculo entre ambos viene de larga data, distintas versiones señalan que la relación sentimental comenzó a tomar fuerza durante marzo de este año. Uno de los primeros encuentros que despertó sospechas habría sido durante el cumpleaños del relacionista público Leo Mateu, celebrado en la Costanera. Desde entonces comenzaron a multiplicarse las versiones sobre un acercamiento cada vez más evidente.

Los rumores del nuevo romance de Mauricio Macri

En los últimos días, además, trascendió que ambos regresaron juntos de un viaje a París, un dato que reforzó las especulaciones sobre el buen momento que atraviesa la pareja. Actualmente, Dolores Teuly está dedicada a sus emprendimientos personales y se desempeña en el rubro de decoración y venta de alfombras.

Quienes la conocen aseguran que siempre eligió mantenerse alejada de la exposición pública, algo que cambió inevitablemente tras conocerse su cercanía con Macri. Por el momento, ni Mauricio Macri ni Dolores Teuly realizaron declaraciones públicas sobre la relación. Sin embargo, la reciente aparición juntos en un evento social parece confirmar que el vínculo atraviesa una etapa cada vez más seria.

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Ángel de Brito también habló públicamente del romance en Bondi Live y dio detalles sobre la pareja. "Sabían todos lo del romance de Macri. ¿Por qué no lo contaron? ¿Se ha confirmado eso? Sí", lanzó el conductor este jueves 14 de mayo. Además, confirmó: “La nueva novia de Mauricio Macri es Dolores Teuly, Lola le dicen. Trabajó en la gestión 2015 de Macri en protocolo y ceremonial. Ahora se pusieron de novios y se fueron a París”. Además, el periodista aseguró que la flamante pareja habría regresado recientemente de un viaje romántico por la capital francesa. "Anoche volvieron, nadie los pudo registrar. Yo ya vi la primera foto de la pareja", contó.