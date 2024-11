Maxi López y Daniela Christiansson confirmaron la noticia más esperadas: "Cada vez falta menos"

De este modo, Maxi López se mostró entusiasmado por la posbiilidad de volver a ser padre. Tanto es así que ya realizaron la celebración para anunciar la llegada de este nuevo integrante y el ex futbolista escribió: “Cada vez falta menos”.

Daniela Christiansson-Maxi López-2.jpg

Cómo se tomó Maxi López el escándalo de Wanda Nara

Teniendo en cuanta que comparten a sus hijos, los escándalos de Wanda Nara terminan afectando también a Mauro Icardi. Es por eso que Juan Etchegoyen contó cómo afectó esta situación al ex futbolista: “Me cuentan que no le cayó bien esto. Yo le escribí a Maxi para corroborar esto que te estoy contando pero, hasta ahora, no me respondió. Una persona del círculo íntimo me dice: 'Hablá con Maxi porque no le cayó bien esto´. Yo no creo que Maxi responda porque no es de meterse en estos temas”.

“Es cierto que Wanda no puede ponerse de novia con una persona que le caiga bien a todos, el corazón marca el rumbo. Es lógico quizás que a Icardi no le caiga bien esto pero la noticia es que a Maxi López le cayó mal este noviazgo de Wanda con L-Gante y pregunté por qué le cayó mal”, lanzó.

“Y en esa respuesta me dicen que una cosa son los rumores y otra cosa es la realidad con los besos en el vivo de Instagram y me dan el textual ´no queda bien parada la familia´", expresó el periodista sobre la postura de Maxi López en este escándalo.