Mirtha Legrand cumple 99: “No soy anciana, soy una mujer grande”

La diva de la televisión cumplirá años el 23 de febrero y reveló cómo se siente a esta edad que la convierte en la conductora más longeva de Argentina.

Mirtha Legrand es una leyenda y de eso no hay dudas. La conductora número uno de la televisión cumplirá 99 años el próximo 23 de febrero y se convertirá en la primera presentadora que sigue vigente en los medios de comunicación en la Argentina.

Instalada en Mar del Plata donde realiza sus tradicionales programas desde el Costa Galana, La Chiqui disfruta de su tiempo libre y su estadía en La Feliz para recorrer teatros, compartir cenas con amigos y recibir el cariño del público que la sigue hace más de 80 años.

En una reciente entrevista con La Nación, Mirtha se refirió a sus días en la costa argentina y se mostró feliz de estar una vez más en ese lugar: “me hace muy feliz hacer mi programa en Mar del Plata”.

También se refirió a su cercanía con el público que la acompaña durante décadas y que en cada visita al teatro le hace saber el cariño que le tiene. “Me emociona pensar que, a mi edad, la gente me sigue acompañando, como lo hace desde tantos años. Hasta los chicos me saludan”, contó.

Su edad siempre fue un misterio y aunque ella se negó durante varios años a revelarla, cumplirá 99 el 23 de febrero y lo festejará junto a su familia en Buenos Aires con una celebración íntima.

Consultada por su secreto para estar “tan bien”, la conductora reveló que “seguro hay algo genético” y que más allá de eso “llevo una vida sana, descanso y como variado”.

“Me gusta salir a la noche, ir al teatro, a comer, encontrarme con mis amigos y, sobre todo, trabajar. No soy anciana, soy una mujer grande y estoy muy bien informada. Escucho radio, miro televisión y leo tres diarios todos los días”, enumeró la diva sobre su rutina que la mantiene más vigente que nunca.

En otro momento de la charla se refirió a cómo ve la situación del país y sin vueltas reconoció que todo es “difícil”. “Falta trabajo, está caro, los sueldos no le alcanzan a la gente, ha habido muchos despidos”, sumó la diva y reconoció que pese a ello “tengo fe”.