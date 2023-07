Mirtha Legrand ganó un Martín Fierro: cuántos tiene ya en su casa

“Nunca imaginé subir tan seguido, muchísimas gracias. Quiero saludar a mis competidoras también, porque cada una en lo suyo son maravillosas. Quiero que sepan, no es vanidad. No lo tomen a mal: les voy a decir cuántos Martín Fierro tengo. Este es el número 26 y tengo el de oro, el de brillantes y el de no se cuanto″, reveló la conductora.

Embed

“Gracias por haberme votado, tengo ganas de hacer televisión. Ahí está Nacho Viale, pregúntele a él. ‘¡No! que va a América, ¡No! que va a eltrece, ¡No! que va a Telefe’, no se nada, me parece que no voy a ninguno”, dijo Mirtha Legrand desafiante.

“¿Quiere que vaya o no?”, le preguntó al público que obviamente respondió con un rotundo “¡Sí!”. “Ya es hora que trabaje, me encanta mi trabajo, me hace bien trabajar”, aseguró antes de dirigirse al conductor de la noche, Santiago del Moro y a su familia.

“Que maravilla estar aquí contigo Santiago, tu chiquita ¿Amanda se llama?, que me adora, dale un beso de mi parte. Y estoy con mi familia, con mi nieta, con Juanita, estamos las cuatro generaciones, yo la abuela, Marcela Tinayre que es mi hija, Juana Viale que es mi nieta y Ámbar De Benedictis que es mi bisnieta, cuatro y somos preciosas las cuatro”, aseguró Mirtha.

Mirtha Legrand 1.jpg

“Bueno, muchas gracias por este premio. A Nacho Viale todo mi cariño, que él se ocupa mucho de mi. ¿Juanita querés decir algo?, miren esta belleza de criatura, apludanla a Juanita, se lo merece, acaba de hacer una temporada en España con muchísimo éxito, tres funciones, con éxito”, la elogió.

“Gracias a Canal 13, gracias a Adrián Suar y Pablito Covdevila también. He sido muy feliz en Canal Trece, pero bueno, no sé si volveremos. Ya se lo diremos. Y ahora me voy a sentar. Y no subo nunca más”, cerró Mirtha Legrand.