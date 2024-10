Mirtha Legrand le tiró un palito a Milett Figueroa por la diferencia de edad con Tinelli

En este contexto, la Chiqui comenzó a indagar con las preguntas directas que tanto la caracterizan: “¿Lo habías visto alguna vez?”. A lo que la modelo le respondió cómo fueron los primeros contactos que tuvo con el conductor: “Lo había visto, pero muy eventualmente. No me había puesto a ver un programa, pero sí sabía de él”.

Luego de tirarle una pregunta serena, cayó el filoso palito haciendo alusión a la diferencia de edad que existe entre los novios: “Es mucho mayor que vos”. Tras este comentario, los integrantes de la mesa se rieron, aunque Milett intentó imitar ese gesto no pudo evitar agachar la cabeza en una señal de incomodidad.

Ante esto Milett Figueroa logró escapar: “El amor te potencia, es verdad. Es algo muy hermoso que te da la vida. Es un regalo hermoso que hay que disfrutar porque a veces está y a veces no está, así que mientras esté, hay que disfrutarlo”. Por lo que Mirtha Legrand eligió dejar de alimentar la incomodidad, y cerró con elogios a Marcelo Tinelli, ya que destacó que “es buen mozo”, “inteligente” y una “persona sabia”.

Milett Figueroa-Mirtha Legrand-.jpg

Qué dijo Milett Figueroa sobre la diferencia de edad con Marcelo Tinelli

En una de sus últimas notas en Noche al Dente, también le consultaron a Milett Figueroa por la diferencia de edad que tiene con Marcelo Tinelli, por lo que ella contó qué es lo que opina al respecto y qué siente ante la mirada de los demás sobre este tema.

“Por sí o por no, ¿para el amor no hay edad?”, le preguntó Fer Dente. A lo que ella fue contundente ante los 32 años de diferencia: “No, eso creo que no. Ya a estas alturas del partido andar preguntando la edad...”. Y cerró hablando sobre lo que puede llegar a opinar la gente al respecto: “A mí, la verdad que no me afecta... ni fu, ni fa”.