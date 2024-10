La novia de El Tirri reveló qué fue lo que pasó con Milett Figueroa en el verano pasado

Durante el programa, Florencia Peña, quien regresó a la conducción, permitió a Milett Figueroa responder a los comentarios de Mimi. La modelo peruana, que ejerce como jurado del concurso de canto, manifestó su sorpresa ante la actitud de la dominicana. "Te veo mejor que la vez pasada, pero no entendí por qué tuviste esa reacción. Solo me limité a puntuar la presentación y de repente, tu respuesta fue desmedida", afirmó Figueroa.

El cruce actual trae al recuerdo momentos tensos durante las filmaciones del reality estival en Punta del Este, cuando según Mimi, Milett descendió del estrado en medio de un ensayo, algo que la incomodó. "Nunca he tenido problemas con las parejas de Marcelo en estos 18 años. Al contrario, nos hemos llevado muy bien", comentó Alvarado en una reciente entrevista en "LAM". Sin embargo, destacó que Milett es la excepción y dejó claro que no encuentra genuinidad en sus actitudes. "La siento falsa, no es auténtica. Me molesta que me haga ver como si yo fuera la mala de la historia", agregó, en referencia a la actitud que percibe de la modelo peruana.

Flor Peña se metió en el escándalo entre Mimi Alvarado y Milett Figueroa

El debate escaló cuando Florencia Peña quiso profundizar en el origen del conflicto, preguntando si hubo algún episodio específico en el reality del verano que desencadenó la disputa. Milett Figueroa aclaró que en ese momento apenas se estaban conociendo y que no hubo grandes enfrentamientos, aunque dejó entrever que las tensiones nacieron allí.

Mientras tanto, Mimi minimizó el incidente, calificándolo como un "teléfono descompuesto" que se malinterpretó. Sin embargo, el panelista Marcelo Polino, fiel a su estilo directo, no dejó pasar la oportunidad para recordarle a Mimi que había criticado duramente a Milett en un video, diciendo que era "un desastre en Perú" y que "estaba en el show gracias a Marcelo Tinelli".