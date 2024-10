Por qué Jonatan Viale le tuvo que pedir disculpas al aire a Marcelo Tinelli

El periodista sorprendió con un particular pedido de disculpas al conductor y anunció qué sucedió con la denuncia en su contra.

Fue así como apuntó a pedirle perdón al conductor: “Una de esas peleas fue con Marcelo Tinelli, quien me hizo un reclamo judicial por una editorial que hice hace dos años La Nación +, con relación al tema Martín Insaurralde. Hemos tenido la ocasión de conversar les quería contar esto”.

El pedido de disculpas de Jonatan Viale a Marcelo Tinelli.mp4

A diferencia de lo que había dicho en aquel entonces, donde intentó despegar al político del accionar de Marcelo Tinelli, ahora decidió darse vuelta y apuntar los cañones contra quien no lo denunció: “Yo le expliqué con buena fe que mi indignación no tuvo que ver con él sino con el dolor recontra profundo, que todavía hoy me causa, ver a este personaje nefasto viviendo una vida de lujo en un yate millonario. Estoy hablando Insaurralde”.

“Entonces tema terminado, en el fragor de la indignación del dolor puedo reconocer que tuve alguna expresión desafortunada. Sigo teniendo diferencias ideológicas políticas que no vienen al caso, pero lo importante es que el problema acá no es ni Tinelli, ni Clerici, sino este personaje en cuestión que hizo cualquier cosa con nuestros impuestos”, mencionó.

De este modo, Jonatan Viale reconoció que las disculpas fueron un pedido que se realizó para poder levantar la denuncia en su contra y no tener que pagar los 80 millones de pesos que reclamó Marcelo Tinelli: “Hemos convenido con madurez, con afecto, dejar este tema atrás. Insisto, repito, tema absolutamente terminado”.

Jonatan Viale-Marcelo Tinelli-2.jpg

Qué había dicho Jonatan Viale sobre Marcelo Tinelli

Hace poco más de un año, Jonatan Viale apuntó contra Marcelo Tinelli e incluso exculpó a Martín Insaurralde para disparar contra el conductor: “¿Va a contar algún día Marcelo todo? ¿Va a contar algún día Tinelli cuánto dinero recibía de Lomas de Zamora para llevar a Insaurralde o no? Repito: no es Insaurralde, eh. Es un sistema corrupto, no nos hagamos los pelotudos. Si barremos, barremos todo, como dice Milei, ¿no?”.

“Es un sistema de empresarios corruptos, sindicalistas corruptos, presentadores de la tele corruptos, periodistas corruptos, políticos corruptos que viven del juego clandestino, de la salada y del narcotráfico. Basta, la pobreza es funcional al kirchnerismo por estos hijos de p…”, lanzó sobre lo que ahora debió retractarse.