Polémica con Wanda Nara por los precios millonarios en que vende su ropa

Wanda Nara se sumó a una iniciativa a la que distintas figuras del espectáculo se han sumado en los últimos días para poner en circulación y a la venta distintas prendas que han utilizado en su carrera profesional como en su vida cotidiana. Había sido Luciana Salazar una de las modelos que inició este camino en las ferias americanas, pero ahora también se sumaron otras personalidades que publican prendas usadas a cifras elevadas.

La conductora de MasterChef Celebrity que vende productos propios de su marca en su web Wanda Shop también inició en camino por la ropa circular y puso a la venta prendas que ha utilizado a pesar que no son de su autoría. Más allá de haber ser ropa utilizada la empresaria hace valer la marca y pubicó algunos productos con cifras millonarias.

En la web la campera tiene un costo de $1.300.000 aunque se puede acceder a tres cuotas sin interés o un 15% de descuento si el pago es a través de una transferencia bancaria.

Campera Wanda

Por otra parte, Wanda puso a la venta un polera que utilizó durante una edición del reality de comida a una cifra que un grupo selecto de personas pueden acceder. Con las mismas formas de pago, el valor elegido es de $4.999.999.

Polera Wanda

La venta de "garage" de Luciana Salazar: prendas desde los 30 mil al millón de pesos

Luciana Salazar se incorporó en el mercado de venta de ropa, no en el rol de empresaria pero si tomó la decisión de unirse en forma de vendedora digital a través de una plataforma digital que permite publicar prendas usadas o nuevas. Allí la modelo puso a disposición de potenciales compradores elementos de su vestidor que quiere sacar de su placard.

"Renová tu vestidor" es la plataforma de moda circular, modalidad conocida cotidianamente como feria americana, a la cual se unió para exhibir sus prendas y venderlas en cifras que oscilan entre los 28 mil pesos y un millón quinientos mil, dependiendo el modelo y la marca que sea. A su vez hay variedades de talles entre XS, S y XXS.

“No soy de repetir mucho la ropa...", confesó la modelo sobre su costumbre con la utilización de la ropa y profundizó sobre aceptar incursionar en la plataforma: “Y cuando me vinieron con esta propuesta me pareció bárbaro, porque digo, la verdad que estaba acumulando mucho".

Luli Salazar Ropa

“Lo vi como una oportunidad para sacarme cosas de encima, porque llega un momento en el que hay cosas que las puedo regalar, las puedo donar, pero hay otras que no puedo”, dijo. Lo particular es que a pesar de que para la modelo es el descarte, para muchas personas es una oportunidad de hacerse dueña de prendas importantes a un bajo costo, dependiendo cuál sea el elegido.