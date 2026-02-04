Por error, revelaron el sexo del bebé de Úrsula Corberó y Chino Darín

Clara Darín, hermana del Chino, dio indicios del sexo del hijo que tendrá su hermano fruto de su relación con la actriz española.

El Chino Darín y Úrsula Corberó llevan en silencio el embarazo de su primer hijo fruto de la relación que mantienen desde hace casi 10 años. Lo hacen fiel a su estilo, manteniendo la privacidad, sin dar detalles en exceso y transitando con su circulo íntimo uno de los momento más importantes en su vida.

Más allá de esa privacidad por la que aún ni siquiera los protagonistas habían revelado el sexo de su hijo, en las últimas horas podría haberse filtrado a través de una publicación de Instagram hecha por Clara Darín, a quien se le habría escapado una foto con un detalle que no pasó desapercibido.

Es que en medio de un carrete de imágenes, Clara compartió una imagen de u n body para bebé de color celeste y decorada con la imagen de una tortuga. Las repercusiones se dieron en torno al color de la prenda debido el celeste es asociado con el sexo masculino , según la interpretación de la sociedad, y el rosa con el femenino.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por C D (@claradarin)

La palabra de Darín sobre la espera para la llegada de su primer nieto

“Fue un año muy potente en todo sentido. En lo profesional, todo fue bienvenido, pero a la par enfrenté la muerte de mi hermana en enero, así que todavía ando en ese sube y baja emocional”, dijo y agregó: "Esto de saber que vamos a ser abuelos en febrero es algo absolutamente maravilloso, pero lo profesional pasa realmente a tercer o cuarto lugar“.

“No sé cómo será, es una página nueva, pero todos me dicen que es de las cosas más espectaculares. Espero que así sea”, contó sobre la nueva etapa que se vendrá.

El posteo de Sofía Gala y Fito Páez en medio de los rumores de embarazo

El vínculo tan cercano entre Sofía Gala, la actriz e hija de Moria Casán, con Fito Páez, leyenda del rock nacional, había pasado desapercibida hasta que el cantante le dedicó un romántico saludo a la hija de la conductora de La Mañana con Moria, y ahora la pareja ilusionó a todos en medio de los rumores de embarazo.

“No voy a decir quién va a venir a tocar con Fea el próximo 5 de febrero (en Niceto)”, afirmó la actriz antes de que el artista rosarino apareciera en imagen para comer a besos a su novia. Con esas imágenes tan explícitas, ya nadie tiene dudas de que los artistas son pareja en la actualidad.

El chiste fue que, con Fito en la imagen, Sofía bromeó: “No lo voy a decir”. Se trata del primer posteo juntos después de que Moria admitiera que su hija está de novia con el rosarino y que “se aman para toda la vida”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/PtcRecargado/status/2017286513956991333&partner=&hide_thread=false Sofía Gala y Fito Páez

Juntos pic.twitter.com/HNmDFcKEl0 — Ptc Recargado Rating (@PtcRecargado) January 30, 2026

Lo sugestivo es que el video fue publicado en Instagram en medio de los rumores de embarazo que lanzó Luis Ventura, y de los que Moria Casán se hizo eco desconociendo si volvería a ser abuela. De momento, ninguno de los involucrados se animó a decir nada ni a desmentir al periodista.